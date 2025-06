La fantaguerra di Kiev

La guerra in Ucraina, un conflitto che ha scosso le coscienze di tutto il mondo, si intreccia con un elemento spesso sottovalutato: la narrazione. Tra verità e menzogna, Kiev sembra intrattenere un gioco ambiguo che i media riprendono senza riflettere. Ma qual è la realtà dietro le false narrative? È tempo di guardare oltre le apparenze e scoprire cosa si cela realmente in questa fantaguerra.

Quello che mi colpisce della guerra in Ucraina è la gigantesca dose di menzogne che Kiev spaccia e che i giornali riprendono in modo acritico. Capisco che in guerra la bugia è legittima, ma qui si esagera. Fulvio Torelli via email Gentile lettore, questa rubrica è stata la prima a dire, e in seguito quasi l’unica a sostenere, che se esistesse l’Oscar per il film di fantaguerra, da tre anni sarebbe assegnato a Zelensky (veda La Notizia del 13 aprile 2022). L’elenco delle invenzioni è sconfinato e non riguarda solo le inesistenti malattie di Putin, curate bevendo tazze di sangue di cervo. C i sono cose ancora più allucinanti, spacciate come sacrosanta verità dai giornali occidentali ma tutte vistosamente false. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it