la domanda non è quale ma quanta e ogni quando molte persone sbagliano quando si tratta di protezione solare

mostra di essere consapevole dei rischi legati all’esposizione al sole, ma molti rimangono ancora impreparati. La vera domanda non è più “se” dobbiamo proteggerci, ma “quanto” e “quando” dobbiamo farlo per preservare la salute della nostra pelle e il benessere generale. È il momento di cambiare rotta e fare della protezione solare una buona abitudine quotidiana, perché la prevenzione inizia da piccoli gesti.

N onostante la consapevolezza crescente sull’importanza della protezione solare, la maggior parte delle persone ne applica troppo poca, troppo raramente. Un recente sondaggio ha rivelato che meno della metà degli adulti utilizza la crema solare per più di 60 giorni all’anno. In pratica, solo una minoranza la applica per più di un sesto del calendario. Addirittura, il 13% non la mette quasi mai. Eppure, il 70% degli intervistati in uno studio riproposto dal New York Post sostiene di considerare fondamentale avere una routine di cura della pelle. Ma la coerenza quotidiana sembra mancare. Il comportamento cambia soprattutto in vacanza, quando l’attenzione verso la pelle cresce: il 48% mette la crema come primo gesto della skincare da viaggio, mentre il 40% dichiara di prendersi più cura della pelle fuori casa che a casa propria. 🔗 Leggi su Iodonna.it