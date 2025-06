La diga di Kakhovka due anni dopo

Due anni dopo il crollo della diga di Kakhovka, le ombre e le domande persistono. Quel 6 giugno 2023, un'esplosione nel cuore dell'infrastruttura ucraina ha scatenato una catastrofe ambientale e umanitaria senza precedenti, ancora avvolta nel mistero. Mentre le indagini ufficiali sono ancora in corso, molti esperti occidentali puntano il dito contro le forze russe. Quale veritĂ si cela dietro questo drammatico episodio?

di Giuliano Velotto Romano Il 6 giugno 2023 un’esplosione in un tunnel di manutenzione della diga di Kakhovka nel Sud dell’Ucraina, che conteneva una riserva di 2155 km2 ed oltre 18,2 km3 d’acqua, provocava il collasso della diga seguito da una massiccia inondazione. Ad oggi, anche se un’indagine in loco non è ancora stata fatta, gran parte degli esperti Occidentali indicano come responsabile dell’atto le forze Russe che al momento del crollo controllavano la diga, spinte probabilmente, secondo Institute for the Study of War, a complicare eventuali sbarchi Ucraini attraverso il Dnipro in supporto alla controffensiva Ucraina del 2023, che era iniziata due giorni prima. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

