La diffusione di comunicati stampa aziendali in Italia non conosce crisi l’analisi di Optimamente

La diffusione di comunicati stampa aziendali in Italia continua a crescere, dimostrando di essere una leva strategica imprescindibile per la visibilità delle imprese. Con oltre dieci anni di esperienza nel content marketing e nelle digital PR, Optimamente Srl presenta un nuovo servizio dedicato a potenziare questa attività, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Per comprendere meglio questa tendenza, l’agenzia ha rilasciato un’approfondita analisi del settore, sintetizzata in questo...

Con oltre dieci anni di esperienza nel content marketing e nelle digital PR, Optimamente Srl inaugura un nuovo servizio dedicato alla diffusione di comunicati stampa aziendali. Un’iniziativa che nasce dall’ascolto del mercato e dall’osservazione diretta delle trasformazioni in atto nel panorama della comunicazione business. Per accompagnare questo lancio, l’agenzia ha rilasciato un’approfondita analisi del settore, sintetizzata in questo comunicato, che restituisce uno sguardo chiaro, aggiornato e operativo su uno degli strumenti più longevi — e ancora decisivi — del branding moderno. Diffusione dei comunicati stampa, un mezzo di comunicazione che non conosce crisi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

