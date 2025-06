La decisione di Inzaghi ci ha trovati parzialmente impreparati Chivu? Una prova di coraggio | Marotta torna a parlare

La recente svolta dell’Inter ha sorpreso tutti: l’addio di Inzaghi e l’ingresso di Chivu segnano un nuovo capitolo. Beppe Marotta, protagonista di un intervento al Festival della Serie A, ha svelato retroscena e riflessioni sulla decisione, dimostrando coraggio e determinazione. “Lo stesso Inzaghi...”, ha commentato, lasciando intendere che il vento sta cambiando. E ora, il futuro nerazzurro si intreccia con nuove sfide e ambizioni.

“Abbiamo semplicemente incassato questa decisione che ci ha trovati parzialmente impreparati e di conseguenza ci siamo mossi”. Beppe Marotta torna a parlare dell’ultima settimana nerazzurra, con l’ addio di Inzaghi e l’arrivo ormai certo di Christian Chivu. Lo ha fatto al Festival della Serie A a Parma. Il presidente nerazzurro ha toccato diversi temi e tra i più rilevanti c’è sicuramente quello relativo al nuovo allenatore. “Lo stesso Inzaghi questa decisione l’ha presa solo il lunedì dopo la sconfitta. Poi leggo i giornali che parlano di confusione da parte nostra”, ha proseguito il patron dell’Inter. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La decisione di Inzaghi ci ha trovati parzialmente impreparati. Chivu? Una prova di coraggio”: Marotta torna a parlare

In questa notizia si parla di: Decisione Inzaghi Trovati Parzialmente

Calciomercato, Inzaghi cambia squadra: la nuova decisione - I fratelli Inzaghi, figure di spicco nel calcio italiano, si preparano a una svolta nella loro carriera da allenatori.

Beppe #Marotta: “#Inzaghi ha detto che la decisione di andare via dall’#Inter l’ha presa il lunedì successivo alla finale di Champions. Leggendo i giornali ho letto di confusione e scetticismo: questa mossa di Inzaghi ci ha trovato parzialmente impreparati e ci si Partecipa alla discussione

“Leggo i giornali che parlano di confusione da parte nostra, la decisione di Inzaghi ci ha colto parzialmente impreparati. Vogliamo un allenatore giovane che sposasse la linea della proprietà e che mettesse in atto la valorizzazione del patrimonio giovanile” Be Partecipa alla discussione

Marotta: “Falso che Inzaghi avesse già deciso, sua scelta ci ha spiazzati. Chi ci chiama confusi…” - Così Giuseppe Marotta, presidente e ad dell'Inter, dal Festival della Serie A sull'addio del suo ex tecnico nerazzurro ... Segnala fcinter1908.it

Marotta annuncia Chivu come allenatore dell'Inter e torna sull'addio di Inzaghi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn.com scrive

Marotta annuncia Chivu: "Il profilo che cercavamo". E con Inzaghi "mai parlato di futuro prima della finale" - Dopo giorni sulle montagne russe, Beppe Marotta torna a parlare e provare a fare chiarezza sugli ultimi 5 giorni che hanno scombussolato il mondo Inter. Il presidente nerazzurro ha aprlato così a marg ... Come scrive msn.com