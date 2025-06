La danzatrice tarantina Roberta Di Laura protagonista del 62 Congresso Mondiale di Danza in Messico

Roberta Di Laura, talentuosa danzatrice tarantina, torna sotto i riflettori a livello internazionale, portando la sua passione e talento in un palcoscenico di grande prestigio. Dopo il successo in Turchia, è stata tra le protagoniste del 62° Congresso Mondiale di Ricerca sulla Danza in Messico, consolidando il suo ruolo di ambasciatrice della danza italiana nel mondo. La sua brillante carriera continua a sorprendere e ispirare, dimostrando che il vero talento non conosce confini.

La danzatrice professionista tarantina Roberta Di Laura, a pochi giorni dallo straordinario successo ottenuto in Turchia, è stata nuovamente protagonista di un ulteriore rinomato evento del panorama dell'arte tersicorea. La tarantina infatti è stata tra le prestigiose personalità del settore danza a livello internazionale che hanno preso parte al 62° Congresso Mondiale di Ricerca sulla Danza svoltosi in Messico nei giorni scorsi, presentando una Masterclass proiettata tramite video presso il Teatro di Atequiza sul tema "Danza propedeutica" alla presenza di numerosi esperti del settore provenienti da tutto il mondo.

