La cura del fisico aiuta la mente

la salute del corpo si riflette direttamente sulla mente, migliorando concentrazione, creatività e benessere complessivo. Siamo felici di accompagnare questi ragazzi in un percorso tanto stimolante – spiegano da Overphysio – perché investire nella cura di sé significa prepararsi al meglio per affrontare le sfide future con energia e determinazione, contribuendo a formare non solo professionisti, ma anche cittadini più consapevoli e resilienti.

È il primo anno che Overphysio sostiene il Campionato di Giornalismo promosso da La Nazione, e lo fa con entusiasmo, nella convinzione che la crescita e la formazione dei giovani debbano passare tanto dalla cultura generale quanto da quella del corpo. Prendersi cura di sé, infatti, comincia proprio da una maggiore consapevolezza fisica. "Siamo felici di accompagnare questi ragazzi in un percorso tanto stimolante – spiegano da Overphysio – perché lo sport, al pari della scrittura, insegna disciplina, fiducia in se stessi e spirito di squadra". Che si tratti di basket, calcio, pallavolo o atletica, muoversi regolarmente significa crescere più forti e coordinati, sia nel corpo che nella mente.

