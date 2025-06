la cultura delle non idee e la proliferazione delle guerre hanno desertificato il sentiero dei giovani

Si pensava allora che la fine delle grandi narrazioni e delle ideologie avrebbe portato a una società più libera e tollerante, ma oggi ci troviamo di fronte a un vuoto valoriale che mette in crisi anche questa visione. La desertificazione dei sogni e l’aumento delle guerre sono il segnale che l’assenza di riferimenti solidi rischia di minare le fondamenta del nostro futuro. È giunto il momento di riflettere e riscoprire valori autentici per ricostruire un cammino condiviso.

Il vuoto nichilistico è l'assenza generale di elementi valoriali che possano essere utili a inseguire un sogno. Grandi autori, come Umberto Galimberti, Kernberg, Antonio Semerari ne hanno descritto bene il contenuto. Un processo che segue la laicizzazione degli Stati e contemporaneamente la preconizzata fine delle ideologie, auspicata negli Stati Uniti sin dagli anni settanta come elemento chiave per garantire stabilità e pace. Si pensava allora che la distruzione del comunismo portasse a una sorta di mondo ideale. Una tesi che la Chiesa ma anche la destra sociale misero subito in discussione. Entrambe, la prima ovviamente con un'autorevolezza più organica, mettevano in discussione la possibilità che l'affermazione del capitalismo globale portasse a una desertificazione delle idee.