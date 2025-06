La cultura del mare è banco di prova

La cultura del mare rappresenta il banco di prova più autentico per la crescita e l’innovazione delle comunità costiere. A La Spezia, questa tradizione si rinnova con entusiasmo, coinvolgendo i giovani in iniziative che celebrano il valore della narrazione e della scoperta. Rudy Biassoli, Presidente del Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre - Golfo dei Poeti, si congratula con gli studenti per il successo del concorso ’Cronisti in Classe’, un talento che illumina il futuro della nostra regione.

LA SPEZIA Con profonda soddisfazione, il Presidente del Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre - Golfo dei Poeti, Rudy Biassoli, si congratula per l’ottima riuscita della 23esima edizione del concorso scolastico ’Cronisti in Classe’, che ha coinvolto studentesse e studenti delle scuole del territorio spezzino. "È davvero emozionante – afferma Biassoli – vedere tanti giovani mettersi in gioco con curiosità e impegno nel mondo della scrittura e della cronaca. La cultura giornalistica, coltivata già tra i banchi, rappresenta uno strumento fondamentale per formare cittadini attenti, capaci di osservare la realtà e di raccontarla con spirito critico e consapevolezza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "La cultura del mare è banco di prova"

In questa notizia si parla di: Cultura Mare Banco Prova

Yacht & Garden 2025: incontri, mostre e spettacoli all'insegna dalla cultura del verde e del mare - Yacht&Garden 2025 segna il ritorno a Marina Genova di un evento imperdibile dedicato alla cultura del verde e del mare.

Baia Domizia, banco di prova per la stagione estiva: «Test ok, molte richieste» - Il secondo ponte di aprile, per la Festa della Liberazione, e quello del Primo Maggio rappresenteranno per il litorale casertano il banco di ... il binomio mare e cultura, una ricca programmazione ... Come scrive ilmattino.it

RFI, Mare e cultura a prova di treno: 5 stazioni che uniscono entrambi in pochi chilometri - (Teleborsa) - Vacanze al mare dimenticando automobile, traffico e parcheggio, per godere di una spiaggia a prova di treno ... conciliando anche visite in luoghi di cultura, come siti Unesco o ... Da finanza.repubblica.it

Porti: 2018 banco di prova, sì alla riforma Delrio - Questo comporterà una rivoluzione per tutto ciò che concerne la navigazione e più in generale le attività del mare. "Per questo dico che l'Italia dovrà gioco forza istituire il ministero del ... Scrive ansa.it

TUDO QUE DESENHAR VAI SE REALIZAR?! #shorts