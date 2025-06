la crescita italiana arranca mentre quella europea accelera

Un mondo di opportunità si apre davanti a noi: mentre l’Italia fatica a decollare, l’Europa mostra segnali di una ripresa più vigorosa. Secondo l’Istat, il nostro Pil non supererà lo 0,6% quest’anno, mentre Eurostat registra una crescita sorprendente nel primo trimestre. La divergenza tra le forze economiche europee e italiane apre uno scenario ricco di sfide e possibilità. Ma andiamo con ordine, partendo dalle Prospettive per l’economia italiana dell’istituto di statistica.

La crescita italiana non decolla, quella europea invece accelera. Da una parte c'è l'Istat che conferma per i prossimi due anni un Pil da zero virgola, dall'altra c'è l'Eurostat che certifica una corsa inaspettata per Eurozona e Ue nel primo trimestre dell'anno. Ma andiamo con ordine, partendo dalle Prospettive per l'economia italiana dell'istituto di statistica. Il Pil crescerà dello 0,6% quest'anno e dello 0,8% nel 2026. Si resta lì, intorno allo 0,7% registrato nei due anni precedenti. E con una revisione al ribasso rispetto allo 0,8% previsto a dicembre. L'Italia, insomma, non accelera. Il dato positivo viene dall'aumento sostenuto della domanda interna.