La Cremonese torna in Serie A | Stroppa e gli ex Milan protagonisti della promozione

La Cremonese torna in Serie A, un sogno che diventa realtà grazie a una stagione da applausi. Sotto la guida di Stroppa e con gli ex Milan protagonisti, i grigiorossi hanno conquistato meritatamente la promozione battendo lo Spezia nei playoff. Un traguardo che ripaga anni di impegno: ecco gli ex Milan che hanno fatto la differenza in questa storica scalata.

Con una vittoria contro lo Spezia, la Cremonese ha concluso i playoff di Serie B conquistando una meritatissima promozione: ecco gli ex Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - La Cremonese torna in Serie A: Stroppa e gli ex Milan protagonisti della promozione

In questa notizia si parla di: Cremonese Serie Milan Promozione

Il Pisa chiude al meglio: 2-1 alla Cremonese. E ora la Serie A - Il Pisa chiude la stagione in grande stile, battendo la Cremonese 21 alla Cetilar Arena. Con un dominio incontrastato, i nerazzurri di Filippo Inzaghi si preparano così a festeggiare il ritorno in Serie A, lasciando dietro di sé una stagione memorabile e ricca di emozioni.

Atalanta, Bologna, Cagliari, Cremonese, Como, Fiorentina, Genoa, Hellas, Inter, JUVENTUS, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Pisa, Roma, Sassuolo, Torino, Udinese. Scudetto pewne, jestesmy faworytem! #wloskarobota #SerieA Partecipa alla discussione

1 - Prima di João Félix l'ultimo giocatore del Milan a segnare su punizione diretta in Serie A era stato Junior Messias il 3/5/2023 contro la Cremonese. João Félix ha anche realizzato la sua prima rete su punizione diretta nei Big-5 campionati europei. Mattonell Partecipa alla discussione

Cremonese in Serie A, altra promozione firmata Giacchetta: da Vandeputte ad Azzi, secondo capolavoro in 4 anni - La Cremonese è di nuovo in Serie A. A distanza di tre anni dall`ultima promozione, e dopo la finale playoff della scorsa annata, il club grigiorosso compie un`altra. Scrive calciomercato.com

Festa Cremonese, il primo colpo arriva dal Milan - La Cremonese fa festa per il ritorno in Serie A con la squadra grigiorossa che si prepara a chiudere un colpo dal Milan ... Segnala seriebnews.com

Cremonese celebra la promozione in Serie A: festa allo stadio Zini - La Cremonese festeggia il ritorno in Serie A con i tifosi allo stadio Zini. Stroppa e Vazquez al centro del futuro del club. Scrive msn.com

CREMONESE-MILAN 1-0 QUANDO DEZOTTI SCONFISSE I ROSSONERI MULTIMILIARDARI#shorts #casastene