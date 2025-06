La conoscenza come palestra di vita contro le fake news

conoscenza come palestra di vita contro le fake news. In un’epoca di moltiplicazione delle fonti e di velocità nell’informazione, è fondamentale affinare il nostro senso critico e sviluppare competenze che ci permettano di distinguere il vero dal falso. Solo così potremo navigare in modo consapevole e responsabile il mare magnum dell’informazione moderna.

Siamo immersi nell’informazione da alcuni anni, per via dell’enorme e per certi versi abnorme sviluppo dei canali di comunicazione, del cambiamento nella loro organizzazione, del moltiplicarsi delle fonti. Vantaggio o svantaggio? Non è facile tirare le somme, ciò che è chiaro, è che diventa imprescindibile un nuovo tipo di consapevolezza e di allenamento, utile a farci sviluppare competenze nell’ambito di come recepiamo le informazioni, il livello di qualità delle stesse, affinché non prevalga la forza della suggestione, purtroppo capace di farci scambiare e cambiare ciò che percepiamo come realtà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net