La città non sia esclusiva: affitti calmierati per under 35 rappresentano un passo decisivo verso l’inclusione e la crescita. Il primo invito è al voto: "Torniamo alle urne", dice Paola Colombo, vicesindaca e candidata in testa al ballottaggio, determinata a consolidare il progresso. Con il sostegno di una coalizione forte e determinata, domenica si decide il futuro di Cernusco. La sfida è aperta, ma l’obiettivo è chiaro: rafforzare la fiducia nel centrosinistra e costruire una città più equa e moderna.

Il primo invito è al voto. "Torniamo alle urne", dice Paola Colombo, la vicesindaca 40enne, in testa al ballottaggio, alla guida della coalizione progressista con Pd, Avs-Cernusco possibile e Cernusco per tutti. L'armata è riuscita a sorpassare gli sfidanti, contro i rumor, e domenica riparte dal 37,2%, un punto in più di Claudio Mereghetti. "Dobbiamo replicare per vincere e affermare con chiarezza che Cernusco è una città di centrosinistra. Dal 2007 ha saputo cambiare, evolversi e dare risposte a vecchi e nuovi abitanti". L'appello è a scegliere "persone del territorio, nel nostro programma c'è un pezzo di ciascuno, tutte le sensibilità sono rappresentate, la macchina è oliata, porterò in Municipio un nuovo modo di affrontare le cose".

