La ‘città delle biciclette’ a due passi da Roma | un paradiso per ciclisti e amanti della natura

La città delle biciclette si trova a pochi passi da Roma, immersa in paesaggi mozzafiato e ricchi di storia. Questo incantevole luogo, noto come la Perla del Mar Tirreno, ha saputo reinventarsi negli ultimi anni, diventando un punto di riferimento per ciclisti e amanti della natura. Con percorsi innovativi e scenari suggestivi, rappresenta la meta ideale per vivere un’esperienza unica. Ma qual è esattamente questa città magica? Scopriamolo insieme.

Non solo Roma, la città eterna è circondata da posti unici e ricchi di storia e cultura. Oggi vogliamo parlarvi della città delle biciclette che si trova a pochi passi dalla Capitale. Da molti conosciuta come la Perla del Mar Tirreno, da qualche anno, però, si è evoluta e rientra in un sistema di percorsi turistici più all’avanguardia della provincia romana. Dov’è la città delle biciclette a pochi passi da Roma?. La città delle biciclette si trova a pochi passi da Roma, precisamente a Santa Marinella. La località del litorale laziale non solo presenta u n lungomare con l’acqua cristallina ma è caratterizzata anche da percorsi utili ad esplorare le bellezze naturali e storiche della città eterna e dell’area sud viterbese. 🔗 Leggi su Funweek.it

