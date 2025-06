La cena in bianco di fronte allo spettacolare scenario del lago

Immagina di immergerti in un’atmosfera magica, circondato dal suggestivo paesaggio del lago, mentre il cielo si tinge di sfumature dorate al tramonto. Venerdì 27 giugno, dalle 19.30 alle 23.30, l’incantevole lungolago di Abbadia Lariana ospiterà la White Dinner, un’elegante cena in bianco organizzata dalla Pro loco. Un’occasione unica per condividere momenti speciali: affrettati, i posti sono limitati a 150!

La sera di venerdì 27 giugno, dalle ore 19.30 alle ore 23.30, sul lungolago di Abbadia Lariana si terrà la White Dinner, una cena in bianco organizzata dalla Pro loco del Paese (l'inizio effettivo della cena è fissato per le ore 20). L'evento sarà a numero chiuso, 150 i posti disponibili. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - La cena in bianco di fronte allo spettacolare scenario del lago

In questa notizia si parla di: Cena Bianco Fronte Spettacolare

Cena in bianco di Valmadrera - Sabato 28 giugno 2025, Valmadrera ospiterà la sua attesissima Cena in Bianco, un evento che celebra la convivialità e l'amicizia.

La cena in bianco di fronte allo spettacolare scenario del lago - La sera di venerdì 27 giugno, dalle ore 19.30 alle ore 23.30, sul lungolago di Abbadia Lariana si terrà la White Dinner, una cena in bianco organizzata dalla Pro loco del Paese (l'inizio effettivo ... Come scrive leccotoday.it

Cena in bianco a Venaria: l'organizzatrice diventa assessore comunale - Nessuno infatti se la sente di insinuare più di tanto, ma la notizia ha comunque generato una certa sorpresa, soprattutto sul fronte della ... in occasione della cena in bianco dello scorso ... Si legge su torino.repubblica.it

Cena in bianco a Monfalcone - Un vero gioco di luci, colori e acqua che sembra danzare per il pubblico. Lo spettacolo delle fontane alla cena in bianco in Piazza della Repubblica a Monfalcone. Ma forse a emozionare ... rainews.it scrive

5 cene in 15 minuti ? #elefanteveg #ricettasalvacena