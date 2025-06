La Casa del jazz compie 20 anni gli auguri del presidente Mattarella | Affermazione di legalità

La Casa del Jazz celebra due decenni di musica e cultura, un traguardo che merita di essere festeggiato con orgoglio. Per questa ricorrenza speciale, il presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di auguri, sottolineando l’impegno per la legalità e la promozione dei valori civili attraverso l’arte. In occasione della presentazione della rassegna “Summertime”, dal 5 giugno al 9 agosto, si è ribadito quanto il jazz rappresenti un ponte tra libertà, inclusione e rispetto delle leggi, rafforzando il ruolo centrale della musica come veicolo di progresso e coes

La Casa del jazz compie 20 anni. E, a partecipare ai festeggiamenti di questo importante anniversario, c'è anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In apertura della conferenza stampa di presentazione della rassegna "Summertime", dal 5 giugno al 9 agosto, infatti, è stato letto un.

