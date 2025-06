La carovana itinerante di ' Cultura in Circolo Fest' fa tappa sui Monti Dauni

Preparati a vivere due giornate di pura magia con la carovana itinerante di Cultura in Circolo Fest, che porta entusiasmo e cultura sui Monti Dauni. Centinaia di bambini si uniranno in giochi, letture, laboratori, musica e teatro, creando ricordi indimenticabili. Sabato 7 giugno a San Marco La Catola e domenica 8 a Pietramontecorvino, l’evento trasformerà il territorio in un palcoscenico di divertimento e scoperta. Non perdere questa festa di cuore e creatività !

Centinaia di bambini in festa con giochi, letture, laboratori, musica e teatro per un'intera giornata. Sabato 7 a San Marco La Catola e domenica 8 giugno a Pietramontecorvino sarà di scena la 'carovana' itinerante di 'Cultura in Circolo Fest'. Sabato 7 giugno, a San Marco La Catola, le iniziative.

