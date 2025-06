La bufala del post che se lo condividi impedisci a Meta di usare i tuoi dati per l’IA

Negli ultimi giorni, un post virale ha alimentato la paura che condividendolo si impedisca a Meta di usare i nostri dati per l’IA, ma è una bufala. La verità? Esiste un metodo efficace per tutelare la privacy e opporsi all’addestramento dell’IA con i propri dati. Scopriamo insieme cosa c’è di vero e come proteggere le nostre informazioni in modo semplice e sicuro.

È diventato virale in pochi giorni, ma promette qualcosa di impossibile. Ma per opporsi all’addestramento dell’IA di Meta coi propri dati un modo c’è. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La bufala del post che se lo condividi impedisci a Meta di usare i tuoi dati per l’IA

