La bellezza di leggere libri

la magia di immergersi nelle pagine di un buon libro. In un mondo sempre più digitale, il valore della lettura rimane immutato: un ponte tra mondi, un modo per coltivare empatia, creatività e conoscenza. Con 'Cronisti in classe', vogliamo riscoprire insieme il piacere di leggere e scrivere, affinché i giovani trovino nella carta e nelle parole un compagno fedele nel loro percorso di crescita.

LA SPEZIA Prima dell’inizio della nuova edizione di ’Cronisti in classe’ abbiamo spiegato perché la nostra azienda riconosce l’importanza di questo progetto finalizzato a promuovere una campagna di sensibilizzazione verso i bambini e gli adolescenti. Li vediamo, spesso distratti da una molteplicità di stimoli, rapiti dagli schermi dello smartphone e del computer: una condizione che rischia di far dimenticare loro il piacere della scrittura e della lettura. E, a questo proposito, non è un caso che nel nostro show-room abbiamo promosso da tempo un servizio di book -crossing, con cui offriamo gratuitamente libri e chi lo desidera ne può portare a casa uno, per poi renderlo o sostituirlo con un altro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "La bellezza di leggere libri"

