la bce spinge i mercati ma frena su nuovi tagli

La settimana si chiude con un mix di ottimismo e cautela sui mercati europei. La Banca Centrale Europea ha deciso di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base, rafforzando la propria posizione di sostegno all’economia, ma senza aprire le porte a nuovi tagli imminenti. Le parole di Christine Lagarde, tuttavia, hanno catturato l’attenzione degli investitori, lasciando intendere una strategia più flessibile e dipendente dai dati. Si apre così un nuovo scenario per le prossime mosse della BCE, che potrebbe influenzare gli orientamenti di mercato nei mesi a venire.

Si chiude una settimana sostanzialmente positiva per le principali borse europee, in cui la BCE ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base. Una mossa scontata, mentre hanno sorpreso gli addetti ai lavori le frasi utilizzate dalla presidente, Christine Lagarde, nella conferenza stampa post Consiglio direttivo. Ci si aspettava che venisse ribadito l’approccio dipendente dai dati e, riunione per riunione, in linea con le dichiarazioni che le banche centrali hanno rilasciato nel corso dell’ultimo anno, invece è arrivato un chiaro segnale di pausa nella manovra di riduzione del costo del denaro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it