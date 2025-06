La battaglia interiore necessaria per prendere atto della forza dell’arte nell’Espressionismo Astratto di Bernd Blase

L'arte, in particolare l'espressionismo astratto di Bernd Blase, rappresenta una vera e propria battaglia interiore, un confronto tra razionalità e irrazionalità che permette di esplorare le profondità dell'anima. Attraverso le sue pennellate libere e intense, Blase ci invita a superare i limiti del quotidiano, dando voce alle emozioni più profonde e spesso scomode. È in questa lotta tra cuore e mente che si scopre la vera forza dell'arte, un viaggio senza fine verso la comprensione di sé stessi.

L’arte spesso costituisce un cammino verso l’approfondimento interiore, una necessità della mente di incontrare l’anima per lasciarsi andare a tutta l’irrazionalità che non è possibile avere nel vivere quotidiano, e dunque diviene un mezzo per far fuoriuscire le sensazioni e le emozioni confuse che solo attraverso l’atto pittorico possono concretizzarsi e trovare la loro strada . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - La battaglia interiore necessaria per prendere atto della forza dell’arte nell’Espressionismo Astratto di Bernd Blase

