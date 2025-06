La battaglia di Sinner contro Djokovic | così Jannik si è preso la sua prima finale al Roland Garros

Un'emozione da mozzare il fiato: Jannik Sinner scrive una pagina storica del tennis italiano, superando in tre set un monumento come Novak Djokovic e conquistando la sua prima finale a Roland Garros. Dopo oltre tre ore di battaglia, l'azzurro ha dimostrato maturità, determinazione e talento, svelando il suo grande potenziale. Ora, con la finale alle porte contro Carlos Alcaraz, il sogno di portare a casa il titolo si fa sempre più vicino.

Parigi (Francia), 6 giugno 2025 – Dopo 3 ore e 17' di gioco, Jannik Sinner ha la meglio di Novak Djokovic, steso in 3 set ( 6-4; 7-5; 7(7)-6(3) ): l'azzurro approda così in finale di Roland Garros 2025, una prima volta assoluta, nonché la quarta slam, dove domenica ci sarà ad attenderlo Carlos Alcaraz, che nel pomeriggio aveva staccato il pass a causa del ritiro di Lorenzo Musetti, sopraggiunto con lo spagnolo in vantaggio in rimonta. Primo set. Apre Djokovic in battuta e lo fa con un errore grossolano ma Sinner fa peggio con il dritto e cede il game. L'azzurro replica a dovere, tenendo a zero il serbo con un game chiuso da un grande ace.