La battaglia di Laura Santi arriva la risposta della Asl | Sarà libera di scegliere

La vicenda di Laura Santi, giornalista coraggiosa e determinata, ha aperto un importante dibattito sull’autonomia del diritto di scelta. Dopo un lungo percorso legale e sanitario, la sua battaglia ha finalmente portato a una svolta storica: potrà accedere al suicidio assistito, una decisione che apre nuove frontiere nell’autodeterminazione. La risposta della ASL arriva, e Laura è ora libera di scegliere il suo cammino.

Perugia, 6 giugno 2025 – Laura Santi, la giornalista perugina affetta da sclerosi multipla degenerativa, sembra aver vinto la sua lunga battaglia legale e sanitaria: potrà ottenere il suicidio assistito. E’ la prima persona in Umbria autorizzata dalla Asl e con procedura completa al ricorso a questa pratica. A comunicarlo l’assessore regionale all’istruzione e al welfare Fabio Barcaioli. “Il suo percorso verso il suicidio medicalmente assistito, così intimo e insieme così pubblico, ci impone una riflessione profonda sul diritto all’autodeterminazione e sulla responsabilità delle istituzioni nel garantirlo, nel pieno rispetto della legalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La battaglia di Laura Santi, arriva la risposta della Asl: “Sarà libera di scegliere”

