La battaglia dei ricercatori italiani arriva a Bruxelles | esposto sui nuovi contratti E il governo valuta di ritirare la norma

La battaglia dei ricercatori italiani si sposta a Bruxelles, dove l’Adi ha presentato un esposto alla Commissione europea per difendere i diritti di chi lavora con contratti precari. La questione rischia di scatenare un acceso confronto tra istituzioni e governo, che valuta ora di ritirare la normativa contestata. Un intervento dell’UE potrebbe essere decisivo nel ripristinare equilibri e impegni presi nell’ambito del Pnrr, lasciando aperto un futuro infuocato.

La battaglia dei ricercatori italiani arriva a Bruxelles. L’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia (Adi) ha presentato un esposto alla Commissione europea, denunciando il rischio che l’Italia stia «violando gli impegni assunti con il Pnrr» contro l’abuso dei contratti a termine. Secondo i ricercatori, un eventuale intervento dell’Ue potrebbe costringere il governo italiano a rivedere le proprie scelte. E «non è escluso», confermano fonti dell’Esecutivo a Open,«che il governo stralci la norma con un nuovo emendamento, stavolta soppressivo ». La segnalazione dei dottorandi all’Ue si aggiunge a un’altra presentata dal sindacato Flc Cgil. 🔗 Leggi su Open.online

