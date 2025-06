La Baba Vanga giapponese getta ombre sul futuro | Cosa sta per accadere

Una nuova inquietante profezia giapponese sta facendo tremare il mondo: Ryo Tatsuki, nota come la “Baba Vanga del Giappone”, avverte di un possibile disastro nel luglio 2025. Artista e sensitiva con una lunga lista di previsioni sorprendenti, suddivide il futuro tra ombre e luci. Quali sono i segnali che ci indicano un’imminente catastrofe? Ecco cosa potrebbe accadere nel prossimo futuro.

Una nuova inquietante profezia arriva dal Giappone, firmata da Ryo Tatsuki, detta anche la “Baba Vanga del Giappone”, artista e sensitiva che negli ultimi decenni ha colpito per la sorprendente accuratezza delle sue visioni. Dopo aver previsto eventi storici come la morte di Lady Diana e il terremoto di Kobe, oggi lancia un avvertimento che riguarda un potenziale evento devastante nel luglio 2025. Le sue premonizioni coinvolgono una vasta area del Pacifico, e il suo messaggio sta già facendo discutere esperti e appassionati. Non solo, Ryo Tatsuki ha predetto anche un altro evento che ci riguarda più da vicino. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - La Baba Vanga giapponese getta ombre sul futuro: “Cosa sta per accadere”

In questa notizia si parla di: Baba Vanga Giapponese Getta

Baba Vanga, la veggente giapponese che ha previsto il Covid avverte l'umanità: «In arrivo un virus che sarà ancora peggiore». Ecco quando - C’è una mistica giapponese che si sta imponendo con sempre maggiore forza nel vasto panorama dei veggenti. Stiamo parlando di Ryo Tatsuki, artista e sensitiva che in passato ... Come scrive leggo.it

Ryo Tatsuki, la “Baba Vanga del Giappone” che aveva predetto il Covid, lancia un nuovo allarme per luglio. Tutte le visioni che si sono avverate - Ryo Tatsuki, artista e sensitiva giapponese soprannominata la “Baba Vanga del Sol Levante”, ha lanciato un nuovo allarme destinato a far discutere: un devastante tsunami potrebbe colpire il ... Segnala msn.com

Ryo Tatsuki, la Baba Vanga giapponese, prevede disastri - A lanciare l’allarme è Ryo Tatsuki, una mangaka giapponese soprannominata da alcuni “la Baba Vanga del Giappone”, in riferimento alla famosa mistica bulgara nota per le sue predizioni. Sebbene Baba ... Come scrive lascimmiapensa.com

10 Biggest PREDICTIONS with MYSTERIOUS Accuracy