Krugman Stiglitz e altri 4 Nobel contro il Big beautiful bill voluto da Trump | Redistribuisce ricchezza verso l’alto

Sei rinomati economisti Nobel, tra cui Krugman e Stiglitz, si sono uniti per contestare il "Big Beautiful Bill" approvato da Trump, che rischia di redistribuire ricchezza verso l'alto. Un appello forte e condiviso, che mette in discussione una politica ritenuta dannosa per l’equilibrio sociale ed economico. Ma cosa si nasconde dietro questa proposta e quali saranno le sue conseguenze?

Sei economisti Premi Nobel hanno lanciato un appello contro il Big beautiful bill, il disegno di legge approvato di misura dalla Camera dei Rappresentanti Usa il 22 maggio e fortemente sostenuto dal presidente Donald Trump visto che traduce in pratica molte delle sue promesse elettorali. Secondo Daron Acemoglu, Peter Diamond, Oliver Hart, Simon Johnson, Paul Krugman e Joseph Stiglitz il provvedimento finito nei giorni scorsi nel mirino di Elon Musk (l’ha definito “abominio disgustoso”) non solo “ redistribuisce la ricchezza verso l’alto ”, ma compromette anche la tenuta sociale, economica e fiscale del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Krugman, Stiglitz e altri 4 Nobel contro il Big beautiful bill voluto da Trump: “Redistribuisce ricchezza verso l’alto”

