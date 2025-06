Krol sicuro | Il Napoli ha meritato lo scudetto quanto ho gioito C’è stata un po’ di sofferenza ma…

Il Napoli ha scritto una pagina memorabile della sua storia, e le parole di Ruud Krol risuonano come un inno alla passione e alla vittoria. L’ex calciatore olandese, con il cuore ancora legato ai colori partenopei, ha espresso tutto il suo entusiasmo per lo scudetto appena conquistato, sottolineando quanto meritato sia stato questo trionfo, nonostante qualche momento di tensione. La gioia è palpabile, e la città si prepara a festeggiare un successo che resterà indelebile.

Le parole di Ruud Krol, ex calciatore olandese del Napoli, sullo scudetto appena conquistato contro i nerazzurri. I dettagli. Ruud Krol, ex calciatore del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dello scudetto conquistato al termine della lotta contro l' Inter. SCUDETTO NAPOLI – «Amo la città, amo la gente che mi tratta come se ancora fossi un calciatore dell'80, quando arrivai dal Canada. Ci torno spesso, passeggiate lunghe e piene di un sentimento che non sparisce. Ho gioito per il quarto scudetto, lo hanno meritato, è stato sofferto ma sono stati premiati per averci creduto sino all'ultimo secondo».

Napoli, Krol: «Dopo il disastro dello scorso anno si è fatto un lavoro eccezionale: ora senza paura e vinciamo!» - Ruud Krol, leggenda del Napoli, esprime ottimismo dopo un duro lavoro di rifondazione della squadra. Intervenuto a Stile TV, analizza la prossima sfida contro il Parma, avvertendo della loro pericolosità contro le grandi, ma ribadendo la fiducia nel potenziale del Napoli.

Al di là dei top 11, chi sono stati i calciatori ICONICI della storia del Napoli dopo il ritorno in A del ‘65 negli anni in cui il Napoli ha lottato per lo scudetto? 70-71: Zoff e Altafini 74-75: Juliano e Clerici 80-81: Krol e Castellini 86-87: Maradona e Bagni 89-90 Partecipa alla discussione

Ci ricasca: nel momento decisivo della stagione, Antonio Conte ricomincia con la sua narrazione della Napoli dove non si può vincere o quasi, delle (altre) piazze e città abituate a ben altro, delle pressioni eccessive, del fare la storia se vinci all’ombra del Ves Partecipa alla discussione

