Krol | Il mio Ajax anche oggi sarebbe una rivoluzione Che gioia per scudetto Napoli

Krol, il mio Ajax, avrebbe fatto la rivoluzione anche oggi, portando gioia e orgoglio al Napoli e ai suoi tifosi. L’ex difensore olandese ricorda Michels come un visionario e Cruijff come il Messi degli anni ’80, dimostrando quanto siano stati fondamentali per il calcio. E, parlando di talenti straordinari, McTominay: come hanno potuto cederlo? La risposta rivela molto sulla gestione del talento nel calcio moderno.

L’ex difensore olandese: "Michels un visionario, Cruijff il Messi degli Anni 80. McTominay super: come hanno fatto a cedere uno così?". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Krol: "Il mio Ajax anche oggi sarebbe una rivoluzione. Che gioia per scudetto Napoli"

In questa notizia si parla di: Krol Ajax Sarebbe Rivoluzione

Benfica-Ajax, quando una rivoluzione ne elimina un'altra - Erano novità, gioia e rivoluzione ... sarebbe stata la seconda, perché "senza il Benfica di Béla Guttmann la mia squadra non sarebbe stata la stessa", disse Rinus Michels, l'allenatore dell ... Secondo ilfoglio.it

Hulshoff, centrale del Grande Ajax: da lui Michels fece partire la Rivoluzione - Molti di loro sono i miei compagni nell’Ajax e insieme abbiamo vinto tre Coppe ... Cruyff (autentico profeta del team), Haan, Neeskens, Krol, Rep e Keizer innalzerà ulteriormente il livello ... Lo riporta calciomercato.com

Ajax, rivoluzione in dirigenza. Ad Amsterdam c'è un nuovo Director of Football - Prosegue la rivoluzione tecnica e dirigenziale dell'Ajax, alle prese con una delle peggiori crisi degli ultimi tempi e che ha annunciato oggi una nuova figura nel suo board. Si tratta di Marijn ... Riporta tuttomercatoweb.com

How Iran Became a Theocracy