kolo muani juventus dialogo ben avviato col psg per trattenere l attaccante ma… cosa filtra sul possibile accordo tra i due club

Il futuro di Kolo Muani si fa sempre più incerto, con la Juventus e il PSG impegnati in intensi colloqui per trovare un'intesa che possa favorire il trasferimento o la permanenza dell’attaccante. Mentre si avvicina una possibile decisione, i dettagli di questo delicato confronto tra i club attirano l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Resta da scoprire se questa trattativa arriverà a buon fine e quale sarà il destino del talento francese.

PAROLE – «Juve e PSG stanno parlando affinché Kolo Muani possa giocare il Mondiale per Club con la maglia bianconera. Il dialogo è ben avviato anche grazie alla volontà del diretto interessato, ma non c'è ancora l'accordo definitivo».