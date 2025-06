Kolo Muani Juve decisione presa | c’è questa certezza nel futuro dell’attaccante! Novità direttamente dalla Francia

Il futuro di Randal Kolo Muani si fa sempre più chiaro: la Juventus ha preso una decisione definitiva, consolidando il suo interesse per il talentuoso attaccante francese. Le ultime novità dalla Francia confermano la volontà dei bianconeri di puntare su di lui, rafforzando un'operazione che già a gennaio aveva suscitato grande entusiasmo. Ma quali sono i dettagli e le prospettive di questa scelta? Scopriamolo insieme.

sul centravanti francese. Direttamente dalla Francia arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Randal Kolo Muani, attaccante che il calciomercato Juve si è assicurato a gennaio con la formula del prestito secco. Secondo quanto riportato in queste ultimissime ore da RMC Sport, il francese non giocherà il Mondiale per Club con il Paris Saint-Germain bensì con la Juventus, a significare che le due società hanno trovato un accordo. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, decisione presa: c’è questa certezza nel futuro dell’attaccante! Novità direttamente dalla Francia

