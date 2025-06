Kolo Muani giocherà il Mondiale per club con la Juventus poi si tenterà la trattativa col Psg Rmc Sport

Randal Kolo Muani, protagonista in prestito secco dalla stellare Paris Saint-Germain alla Juventus, si prepara a brillare nel Mondiale per club negli Stati Uniti, portando il suo talento tra le fila bianconere. Mentre la Vecchia Signora sogna di blindarlo anche per la prossima stagione, il Psg guarda con attenzione, pronto a valutare una possibile trattativa con i francesi. Le prossime settimane potrebbero rivelare un nuovo capitolo emozionante nella carriera del talentuoso attaccante.

Randal Kolo Muani è arrivato in prestito secco dal Psg alla Juventus a gennaio. E sarà proprio con i bianconeri che giocherà il Mondiale per club negli Stati Uniti. Kolo Muani giocherà il Mondiale per club con la Juventus. Rmc Sport scrive: Il club torinese vorrebbe tenerlo anche per la prossima stagione. Nel Gruppo G, la Vecchia Signora affronterà il Manchester City, i marocchini del Wydad AC e il club arabo Al-Ain. Il Psg ha dato il suo consenso per far disputare la competizione al 26enne con la Juve. Totalmente rinato in Italia, non dovrebbe rimanere al Psg nonostante un contratto fino al 2028.

Kolo Muani Juve, contatti sempre più fitti con il PSG: due possibili opzioni per prolungare il matrimonio. A cosa pensano i due club - I contatti tra Juventus e Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani si intensificano. Le due squadre valutano due opzioni per estendere la collaborazione oltre la stagione in corso.

