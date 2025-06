Killer di Prato indizi in casa fanno ipotizzare altre vittime Pm ordina l’esame di 7 anni di tabulati

La vicenda di Vasile Frumuzache, il vigilante di 32 anni confesso responsabile di due femminicidi a Prato, si infittisce di mistero e suspense. Nuovi indizi trovati durante una perquisizione domestica suggeriscono che possa essere un serial killer con altre vittime ancora sconosciute. Per far luce su questa oscura rete di delitti, i detective hanno ordinato l’esame di sette anni di tabulati telefonici. La verità sta emergendo, ma il peggio deve ancora arrivare.

L ‘ipotesi che Vasile Frumuzache, il 32enne vigilante, che ha confessato due femminicidi, possa essere un serial killer, ha già i primi elementi di conferma. Nuovi indizi trovati nella perquisizione a casa dell’uomo, considerato dagli inquirenti di Prato autore degli omicidi di Maria Denisa Adas Paun e Ana Maria Andrei, fanno ipotizzare agli inquirenti di Prato che possano esserci altre vittime oltre ai due casi scoperti finora. I detective sono tornati nell’appartamento di Monsummano Terme (Pistoia) dove il cittadino romeno viveva con la moglie e due figli piccoli. Gli investigatori pensano che le vittime potrebbero essere più di due proprio per questi nuovi segnali recepiti nel prosieguo delle indagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Killer di Prato, indizi in casa fanno ipotizzare altre vittime. Pm ordina l’esame di 7 anni di tabulati

