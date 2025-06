Killer Denisa indizi su altre vittime

Nuovi indizi emergono nel caso Denisa, lasciando ipotizzare la presenza di altre vittime oltre alle due escort rumene. Durante la perquisizione a Monsummano Terme, gli inquirenti hanno trovato elementi che suggeriscono un quadro più complesso e inquietante. La scoperta apre scenari ancora più preoccupanti sulla possibile estensione del soggetto coinvolto. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa intricata vicenda.

16.00 Nuovi indizi trovati nella perquisizione a casa di Vasile Frumuzache, a Monsummano terme (Pistoia).Gli indizi fanno ipotizzare agli inquirenti che ci possano essere altre vittime oltre alle due escort rumene Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. Gli inquirenti pensano che le vittime possano essere più di due proprio per i nuovi segnali recepiti nel proseguo delle indagini sul cittadino rumeno,reo confesso dei due omicidi delle sue connazionali. Il 32enne è in carcere per omicidio e soppressione di cadavere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

