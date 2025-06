Killer Denisa aggredito in carcere

Una scena di violenza sconvolgente si è consumata nelle mura del carcere, dove Vasile Frumuzache, il guardia giurata responsabile di due omicidi in rapida successione, è stato aggredito da un parente di Ana Maria Andrei. La tensione tra vittima e colpevole raggiunge un nuovo dramma, mentre le indagini si infittiscono. È un episodio che solleva ancora più interrogativi sulla sicurezza e la giustizia all’interno delle carceri italiane.

12.44 Vasile Frumuzache, la guardia giurata 32enne che ha confessato l'omicidio di due donne a meno di un anno l'una dall' altra, è stato aggredito in carcere da un parente di Ana Maria Andrei, scomparsa nel 2024. Reo confesso dell'omicidio di Denisa Paun, il killer ha fatto trovare anche il corpo della Andrei. L'uomo lo ha avvicinato e gli ha tirato in faccia dell'olio bollente: Frumuzache è finito in codice giallo al Pronto soccorso. L'aggressore "ha potuto agire indisturbato senza alcun controllo", sottolinea il Procuratore di Prato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

