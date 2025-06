Killer delle escort Vasile Frumuzache aggredito in cella | olio bollente sul viso da un parente di una delle vittime

Una drammatica escalation di violenza scuote il mondo dietro le sbarre: Vasile Frumuzache, noto killer delle escort, è stato aggredito in cella con olio bollente da un parente di una delle vittime. La vicenda apre spiragli inquietanti sulle tensioni nelle carceri italiane. È un episodio che solleva domande sulla sicurezza e sull’ambiente carcerario, e ci invita a riflettere sulle conseguenze di un passato oscuro e irrisolto.

Vasile Frumuzache, la guardia giurata 32enne che ha confessato l’omicidio di due escort, Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, è stato aggredito in carcere da un parente di Ana Maria Andrei. L’uomo, secondo quanto riferisce la procura di Prato, è stato colpito al volto con dell’olio bollente. Trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Prato, Vasile Frumuzache è stato ricoverato con ustioni di primo e secondo grado. Secondo quanto ha dichiarato il procuratore Luca Tescaroli, “l’autore” dell’aggressione “ha potuto agire indisturbato senza alcun controllo”. “Il fatto è di particolare gravità – ha aggiunto – perché ogni persona, anche se in ipotesi di gravi crimini, ha il preciso diritto di essere tutelata, trattata con umanità e rispettata come essere umano”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Killer delle escort, Vasile Frumuzache aggredito in cella: olio bollente sul viso da un parente di una delle vittime

