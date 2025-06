Kiev lavora a un incontro Trump-Zelensky a margine del G7 in Canada

A margine del G7 in Canada, Kiev si prepara a un incontro tra Zelensky e Trump, mentre la tensione tra Russia e Ucraina cresce. L’attacco notturno russo ha causato vittime e feriti, sotto gli occhi di un mondo che osserva con apprensione. In un contesto internazionale sempre più complesso, il dialogo tra leader potrebbe rappresentare un passo importante per la pace o aprire nuove sfide da affrontare.

Il presidente americano aveva paragonato i due Paesi a due "ragazzini che litigano al parco". Attacco russo su Kiev nella notte: almeno 4 morti e 20 feriti.

