Kevin Smith lotta per riottenere i diritti di Dogma da Harvey Weinstein

Kevin Smith combatte con tenacia per riottenere i diritti di "Dogma" da Harvey Weinstein, un passo fondamentale per preservare il suo capolavoro. Quest’anno, il film festeggia il suo 25° anniversario con una nuova uscita nelle sale, riaccendendo l’interesse e le discussioni attorno a questa pellicola iconica. La storia di "Dogma" non è solo un film, ma un viaggio tra fede, controversie e passione che merita di essere rivissuto.

Il film Dogma, diretto e scritto da Kevin Smith, celebra quest’anno il suo 25° anniversario, tornando nelle sale cinematografiche per un’inedita riedizione. Questo lungometraggio, quarto capitolo dell’universo cinematografico di Kevin Smith, ha riscosso grande successo al momento della sua uscita, suscitando anche molte controversie. La pellicola narra le vicende di una donna che, scoprendo di essere l’ultima discendente di una linea sacra, si trova a dover fermare due angeli caduti intenzionati a sfruttare un escamotage teologico per rientrare in Paradiso, con il rischio di annullare tutta la creazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Kevin Smith lotta per riottenere i diritti di Dogma da Harvey Weinstein

In questa notizia si parla di: Kevin Smith Dogma Lotta

Nuova edizione fisica della commedia di kevin smith: rivelate le grandi novità - Una delle uscite più attese dagli appassionati di cinema è finalmente alle porte: la nuova edizione fisica di "Dogma" di Kevin Smith.

Dogma, Kevin Smith sulle minacce di morte: "Immaginate di infuriarvi per un film con un mostro di cacca" - Kevin Smith è tornato a scherzare sulla controversia nata dall'uscita del suo film del 1999, Dogma, in una recente intervista per Entertainment Weekly. Il regista, protagonista di una ... movieplayer.it scrive

Dogma. Il film “blasfemo” di Kevin Smith sarà celebrato a Cannes - Dogma, film satirico di Kevin Smith, sarà presente al Festival di Cannes 2025 come parte della selezione ufficiale nella sezione Cannes Classics. Il film era stato proiettato fuori concorso nel ... Da msn.com

Kevin Smith is excited to return to the world of Dogma, whatever form that takes - Now is the time to rejoice and be glad, for Kevin Smith is celebrating the liberation of Dogma with more Dogma. The director discussed the film at the Vulture Festival, outlining plans for a Dogma ... Come scrive avclub.com

Judge Not: In Defence Of Dogma