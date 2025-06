Kevin Feige parla della scena post-crediti di Thunderbolts* e di come potrebbe o meno preparare il terreno per il prossimo film dell’MCU

Kevin Feige svela i segreti dietro la scena post-crediti di Thunderbolts, aprendo nuovi orizzonti per l’MCU. Potrebbe o meno preannunciare il prossimo grande capitolo della saga, lasciando i fan con più domande che risposte. La scena, infatti, potrebbe rivoluzionare le aspettative, preparando il terreno per futuri sviluppi sorprendenti. Mentre il film ha stabilito i Nuovi Vendicatori, il vero colpo di scena è ancora tutto da scoprire…

