Kelly Juventus quanto è costato il difensore bianconero? Tutte le cifre dell’operazione e il peso a bilancio del colpo in difesa

Il trasferimento di Kelly alla Juventus ha fatto parlare gli appassionati di calcio e mercato: il difensore è arrivato con un prestito da 3 milioni di euro, più 800mila di oneri accessori, e il riscatto definitivo è stato fissato a 14,5 milioni più 2,7 milioni di oneri. Ma quanto pesa tutto ciò sul bilancio bianconero? Scopriamolo insieme i dettagli del colpo in difesa, che segna un investimento importante per la squadra.

Kelly Juventus, quanto è costato il difensore bianconero arrivato in bianconero: tutte le cifre ufficiali. Il riscatto di Kelly è ufficiale. Il prestito, con obbligo di riscatto, era costato 3 milioni di euro, con oneri accessori pari a circa 800mila euro. Come comunicato a gennaio, il prezzo per l’acquisto definitivo è stato fissato a 14,5 milioni, pagabili in tre esercizi, a cui si aggiungono 2,7 milioni di oneri accessori. A questi, si sommano eventuali bonus legati alle prestazioni fino a un massimo di 6,5 milioni. Se sommiamo tutte le cifre si arriva a una somma importante (sopra i 23 milioni di euro) che i bianconeri hanno investito per il difensore ex Newcastle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com