Kelly Juve conferma ufficiale del Newcastle | il difensore inglese diventa bianconero a titolo definitivo! L’annuncio e tutti i dettagli

La Juventus ha appena annunciato un'importante operazione di mercato: Lloyd Kelly diventa ufficialmente un calciatore bianconero a titolo definitivo, con il riscat obbligatorio già attivato nel corso della stagione. La conferma arriva direttamente dal Newcastle e dalla società torinese, segnando un passo strategico per la difesa juventina. Questa mossa sottolinea la volontà della Juve di rafforzarsi con giovani talenti promettenti, continuando così la propria strategia di crescita.

Kelly Juve, ufficiale l’acquisto definitivo dal Newcastle: il difensore bianconero è tutto della Juventus. Il comunicato e i dettagli. Arriva anche la conferma ufficiale del Newcastle: Lloyd Kelly diventa un calciatore della Juventus a titolo definitivo. Il riscatto obbligatorio del difensore inglese era già scattato nel corso della stagione. Oggi la società ha confermato l’addio al calciatore. Lloyd Kelly’s loan move to Juventus will become a permanent transfer for an undisclosed fee on 30th June. Best of luck, Lloyd? pic.twitter.comlaXoEeCBrA — Newcastle United (@NUFC) June 6, 2025 Il Newcastle non ha reso note le cifre complessive dell’operazione, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com