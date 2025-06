kate middleton torna al lavoro e william evita il dettaglio scomodo

Kate Middleton torna ufficialmente al lavoro, ma preferisce mantenere un profilo discreto, riunendosi a porte chiuse nel castello di Windsor. William, invece, sceglie di evitare il tema delicato, concentrandosi sulla sua attivitĂ militare. Tra impegni istituzionali e riserbo, la coppia dimostra come si possa essere presenti senza essere sotto i riflettori: un esempio di eleganza e sobrietĂ che non passa inosservato. La loro strategia di comunicazione rimane un intrigante mistero.

Kate Middleton ha interrotto la sua pausa ed è tornata al lavoro, ma questo non significa che si sia fatta vedere. Infatti, la Principessa del Galles si è limitata a tenere una riunione a porte chiuse nel castello di Windsor. Mentre William tra i militari ha evitato il particolare scomodo. Kate Middleton in riunione di lavoro ma non si mostra. Kate Middleton era di nuovo in pausa dopo aver presenziato al battesimo di una nave militare a Glasgow, lo scorso maggio. Da quel momento non l’abbiamo piĂą vista. Si pensava che non sarebbe piĂą tornata al lavoro fino al Trooping the Colour, il prossimo 14 giugno. 🔗 Leggi su Dilei.it