Kate Hudson rifiutò un ruolo in un film con Kurt Russell | Non volevo essere definita come sua figlia

Kate Hudson ha rivelato di aver rifiutato un ruolo in "Fuga da Los Angeles" (1996), desiderando affermare la propria identità artistica senza essere definita come la figlia di Kurt Russell. Durante un panel a Newport Beach, l’attrice ha condiviso il motivo di questa scelta coraggiosa, dimostrando quanto sia importante per lei creare un percorso indipendente nel mondo del cinema. La sua decisione sottolinea quanto sia fondamentale seguire le proprie ambizioni e valori.

L'attrice ha raccontato di aver respinto la proposta di partecipare ad un lavoro per il grande schermo insieme al suo celebre patrigno. Nel corso di panel dal vivo a Newport Beach, Kate Hudson si è soffermata su alcuni aspetti della sua carriera e ha svelato di aver rifiutato un ruolo in uno dei film più importanti in cui recitava il patrigno Kurt Russell. Il film era Fuga da Los Angeles del 1996, e Kate Hudson ha spiegato nel dettaglio il motivo per il quale decise di non accettare l'offerta di lavorare nel film. Il 'no' di Kate Hudson al ruolo nel film con Kurt Russell Proprio grazie al tempo trascorso sul set con l'attore, Hudson ha dichiarato di essersi convinta di voler .

