Kata sparita da due anni Il nuovo identikit della bambina

Due anni dopo la scomparsa di Kata, il mistero si infittisce: il nuovo identikit della bambina rivela dettagli inaspettati, mentre le ricerche continuano senza sosta. Un caso che tiene col fiato sospeso tutta l’Italia, tra speranze e interrogativi irrisolti. La vicenda di Kata, ancora avvolta nel mistero, ci invita a riflettere su quanto possa essere fragile la nostra certezza e quanto sia importante non smettere mai di cercare la verità .

Da quel 10 giugno 2023, la piccola Kata è stata cercata ovunque. Dentro l’ex hotel Astor di via Maragliano, nel quartiere Novoli di Firenze, setacciando ogni angolo e intercapedine. Fuori dalla struttura: nei condomini limitrofi, nei letti dei vicini corsi d’acqua, e perfino all’estero. Della bambina peruviana, che all’epoca aveva cinque anni, non è stata però rinvenuta nessuna traccia. E due anni dopo la sua scomparsa, nell’inchiesta rimangono pochi punti fermi. La procura di Firenze ha emesso ieri una nota nella quale fa luce su quanto fatto fino ad oggi, diffondendo inoltre una foto, ottenuta attraverso la rielaborazione digitale, di come potrebbe essere la piccola peruviana oggi a 7 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kata sparita da due anni. Il nuovo identikit della bambina

