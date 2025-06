Kamel Daoud non verrà alla Milanesiana | teme l’arresto

Data la possibile estradizione nel suo Paese d'origine, dove sarebbe imprigionato, ha, comprensibilmente, deciso di non venire in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kamel Daoud non verrà alla Milanesiana: teme l’arresto

In questa notizia si parla di: Kamel Daoud Verrà Milanesiana

Il posto di Kamel Daoud è in Italia - Kamel Daoud, celebre scrittore algerino, non parteciperà alla Milanesiana. Questa assenza solleva interrogativi sull'importanza della letteratura come ponte tra culture.

Lo scrittore Kamel Daoud era stato invitato alla Milanesiana ma non potrà partecipare perché in Italia rischia l’arresto A causa di Urì, romanzo con cui ha vinto il premio Goncourt e che uscirà in Italia il 17 giugno Partecipa alla discussione

Kamel Daoud non va alla Milanesiana: rischio arresto e estradizione per lo scrittore franco-algerino https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/05/news/kamel_daoud_milanesiana_rischio_arresto-424650078/?ref=twhl… Partecipa alla discussione