Kaiju No 8 | il manga giunge al termine

Kaiju No. 8, il vibrante manga di Naoya Matsumoto, sta per concludersi dopo oltre tre anni di avventure mozzafiato. La serie, amatissima dai fan, terminerà con il capitolo 129, previsto a fine giugno. Dal suo debutto nel 2020, ha conquistato lettori di tutto il mondo, inclusa l’Italia. Ma quali emozioni ci riserverà il finale? Restate sintonizzati, perché questa epica saga sta per arrivare al suo apice.

Shonen Jump+, sito web di Shueisha, ha annunciato che Kaiju No. 8, manga di Naoya Matsumoto, sta per giungere alla sua conclusione. La serie terminerà tra due capitoli: il penultimo, il numero 128, sarà pubblicato il 20 giugno, mentre il capitolo finale, il 129, uscirà nella settimana successiva. Matsumoto ha lanciato il manga a luglio 2020 sul sito web Shonen Jump+, e, ad oggi, conta 15 volumi pubblicati in Giappone. In Italia, invece, Kaiju No. 8 è edito da Star Comics, che ha finora pubblicato 13 volumi. Anche se il manga sta per concludersi, i fan potranno continuare a seguire le avventure di Kafka Hibino grazie all'adattamento anime.

