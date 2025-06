Juventus rimpianto Hujsen | magia in allenamento con la Spagna | VIDEO

Dean Hujsen, ex Juventus e nuovo acquisto del Real Madrid, continua a sorprendere con le sue magie in allenamento con la Spagna. Il talento brilla ancora più forte nel set di allenamenti delle Furie Rosse, alimentando grandi aspettative per la semifinale di Nations League contro la Francia. Guardate il video e lasciatevi affascinare da questa promessa del calcio internazionale, pronto a lasciare il segno anche in campo europeo.

Dean Hujsen, ex Juventus, appena passato dal Bournemouth al Real Madrid, incanta anche con le 'Furie Rosse'. Guarda il video. Il talento non gli è mai mancato e ora la Spagna e soprattutto il Real Madrid se lo godono. Dean Huijsen, fresco di trasferimento al Real Madrid per quasi 60 milioni di euro dal Bournemouth, regala un'altra perla in allenamento con le Furie Rosse, in vista della semifinale di Nations League contro la Francia. Un destro all'incrocio che dimostra ancora una volta le sue qualità tecniche e che lascia qualche rimpianto alla Juventus, che lo ha visto crescere nei suoi primi anni di carriera per poi cederlo in Premier League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Juventus, rimpianto Hujsen: magia in allenamento con la Spagna | VIDEO

In questa notizia si parla di: Juventus Rimpianto Hujsen Allenamento

Juventus, c’è qualche rimpianto di troppo in questa stagione! Il dato sui punti persi è allarmante: con quel bottino i bianconeri ricoprirebbero una posizione diversa in classifica! - La stagione della Juventus si è rivelata piena di rimpianti, con un allarmante numero di punti persi che avrebbe potuto cambiare il loro destino in classifica.

Dean Huijsen, rimpianto Juventus: va al Real Madrid a peso d'oro (i bianconeri si consolano con la precentuale, ecco quanto) - Huijsen-Real Madrid, quanto guadagna la Juventus Per la Juventus è una notizia agrodolce. Il rimpianto economico sta nella cessione un anno fa in Premier League alla squadra diretta da Tiago ... Scrive affaritaliani.it

Dean Huijsen è già un rimpianto per la Juventus? - La crescita in Premier League, l'esordio in nazionale maggiore con la Spagna, le prime pagine: Dean Huijsen sta conquistando tutto e tutti e ora i 15 milioni incassati dalla Juventus la scorsa ... Lo riporta sport.sky.it

Juventus, Huijsen è esploso: venduto a 15 milioni, ora lo vuole il Real Madrid. Che può far felice Giuntoli - La Juventus, però, in estate, aveva la soluzione in casa: Dean Huijsen, venduto al Bournemouth ... le sue parole del marzo 2024 (CLICCA QUI). RIMPIANTO - Venduto per 15,2 milioni più altri ... Si legge su calciomercato.com

Il giorno in cui il 26enne Max Allegri decise di diventare allenatore dopo l'esclusione dagli 11..