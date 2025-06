Juventus obbiettivo Donnaruma per la porta

La Juventus prepara un colpo da manuale per rafforzare tra i pali: l’obiettivo è Gianluigi Donnarumma, il portiere del PSG reduce dalla Champions League. Con il contratto in scadenza nel 2026 e senza rinnovo ancora siglato, il club bianconero potrebbe cogliere al volo questa opportunità. Enzo Raiola, suo agente, non esclude sorprese di mercato. Se questa operazione si concretizzerà, cambierà certamente gli equilibri della porta juventina.

Un colpo clamoroso La Juventus pianifica un colpo clamoroso per rinforzare la porta: Gianluigi Donnarumma potrebbe arrivare da Parigi. Dopo la vittoria in Champions League con il PSG, il portiere italiano, il cui contratto scade nel 2026, non ha ancora rinnovato. Enzo Raiola, suo agente, non chiude la porta a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, obbiettivo Donnaruma per la porta

