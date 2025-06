Juventus la situazione di David

Giorgio Chiellini e Damien Comolli sono al centro della rivoluzione che sta trasformando la Juventus, con l’obiettivo di rilanciare il club dopo una fase turbolenta. La loro collaborazione promette un nuovo capitolo, puntando su strategie innovative e rinforzi mirati. Mentre si delineano i primi piani, i tifosi sognano un futuro brillante per la Signora. Scopriamo come queste mosse possano ridisegnare il percorso della Juventus, riportandola ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Giorgio Chiellini ha accolto il manager francese Damien Comolli, scelto da John Elkann per ridisegnare il futuro della Juventus dopo l'addio di Cristiano Giuntoli. La giornata è iniziata in sede, proseguita con un pranzo insieme al presidente Gianluca Ferrero

Juventus, vietato sbagliare: la situazione della corsa Champions - La Juventus si trova ora in una situazione delicata nella corsa alla Champions League. Dopo il deludente pareggio 1-1 con la Lazio, il team deve fare di tutto per evitare ulteriori passi falsi.

#David e #Florentino: sono questi i due fronti di calciomercato che stava già per definire #Giuntoli, ora la palla a #Comolli affinché la #Juventus non perda il treno. [@GiovaAlbanese] Partecipa alla discussione

David parla di Juve e arriva l'offerta! Comolli, ecco il primo riscatto - L'attaccante in un'intervista si esprime sul suo futuro e il club bianconero ci prova per anticipare la concorrenza del Napoli di Conte. Intanto la rinnovata dirigenza blinda una certezza ... Riporta tuttosport.com

Juventus, 60 milioni e nuovo bomber al Mondiale - La Juventus a caccia di un centravanti sul mercato: Comolli accelera per rinforzare la squadra di Tudor in vista del Mondiale ... Come scrive calciomercato.it

L'idea di Comolli per il DS (mentre continua il casting). Torna di moda David.