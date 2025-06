Juventus Comolli mette in pausa Gatti e McKennie | cosa succede con i rinnovi

Dopo 48 ore di intenso lavoro, Damien Comolli ha messo in pausa le trattative di rinnovo per Gatti e McKennie, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Quali saranno le prossime mosse della Juventus? La situazione si svela come un vero e proprio rompicapo che potrebbe ridefinire il futuro della rosa. Restate con noi per scoprire gli sviluppi esclusivi di questa intricata operazione di mercato.

Sono passate 48 ore dal primo ingresso di Damien Comolli nella sede della Juventus. 48 ore per prendere confidenza con l`ambiente, avviare i. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

