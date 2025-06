Juventus Chiesa Motta ha detto che non servivo

Federico Chiesa, ora al Liverpool, ha aperto il suo cuore riguardo alla sua esperienza alla Juventus, rivelando le critiche di Motta e la nostalgia per Allegri. Con un pizzico di amarezza, l’attaccante ha raccontato i momenti difficili e le speranze deluse, lasciando intravedere un lato più umano e vulnerabile del calciatore. Questo addio segna un capitolo importante, ma ci lascia anche domande sul futuro e sulle decisioni che hanno plasmato il suo percorso.

Federico Chiesa, un addio amaro alla Juventus: critiche a Motta e nostalgia per Allegri Federico Chiesa, ora al Liverpool, ha espresso delusione per la gestione della Juventus sotto Thiago Motta. Intervistato dal Corriere dello Sport il 6 giugno 2025, l’attaccante ha rivelato il suo tentativo di restare a Torino: “Ero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Chiesa “Motta ha detto che non servivo”

In questa notizia si parla di: Juventus Chiesa Motta Detto

Chiesa torna subito in Serie A? Una big farà un tentativo per l’ex Juventus: novità sul possibile addio al Liverpool. Ultime - Federico Chiesa potrebbe presto tornare in Serie A. Il Milan avrebbe messo nel mirino l’ex Juventus, attualmente al Liverpool di Klopp, in una possibile operazione estiva.

#Chiesa alla @Gazzetta_it: “Thiago #Motta non mi voleva alla #Juventus e mi ha detto: ‘Non fai parte del progetto, trovati una squadra…’” Amo la Juventus, tornarci? Perché no…” Partecipa alla discussione

Federico #Chiesa a GdS: “Chi prende #Conte, così come #Allegri, ha più possibilità di lottare per lo Scudetto. Max mi ha dato tanto. Thiago #Motta non mi voleva alla #Juventus e mi ha detto: ‘Non fai parte del progetto, trovati una squadra…’ Provo grande affet Partecipa alla discussione

Chiesa, la frecciata a Motta: “Gliel’avevo detto” - L’ex Juve Federico Chiesa è stato intervistato in esclusiva dal ‘Corriere dello Sport’: spicca la frecciata a Motta In un’intervista in esclusiva rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, l’ex calciatore ... informazione.it scrive

Chiesa al Corriere: «Ero pronto a lottare per la Juve, ma non ci fu niente da fare con Thiago Motta. Futuro? Ne parlerò col mio agente» - Chiesa al Corriere dello Sport: di seguito le parole dell’ex giocatore della Juventus, oggi in forza al Liverpool. Cosa ha detto su futuro e non solo Federico Chiesa è intervenuto al Corriere dello Sp ... Lo riporta informazione.it

Chiesa: “Rivoglio la maglia della Nazionale. Alla Juve Thiago Motta è stato chiaro: non mi servi” - L’attaccante ex Juventus e Fiorentina ha parlato della Nazionale, prossima alle sfide di qualificazione ai Mondiali 2026. Contro la Norvegia e Moldova, Spalletti dovrà fare i conti con diverse assenze ... Secondo gianlucadimarzio.com

CHIESA OUT #vivaelfutbol #juventus #seriea #calciomercato #ventola #cassano #adani